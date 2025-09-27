Также в Генштабе проинформировали, что за сутки произошло 160 боевых столкновений.

Российским оккупантам удалось продвинуться вблизи четырех населенных пунктов в разных регионах Украины. Об этом сообщает мониторинговый проект Deep State в своем Telegram-канале.

"Враг продвинулся вблизи Ямполя (Донецкая область, - прим.ред), Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область, - прим. ред), Калиновского (Синельниковский район, Днепропетровская область, - прим. ред), Ольговского (Пологовский район Запорожской области, - прим. ред), и Новоивановки (Запорожский район, Запорожская область, - прим. ред)", - говорится в сообщении.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ в отчете за пятницу, 26 сентября, сообщил, что на фронте в течение суток произошло 160 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.

В ведомстве отметили, что врагом в течение дня было нанесено одного ракетного и 50 авиационных ударов, привлечено 2000 дронов-камикадзе и осуществлено 3277 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ведомство проинформировало, что вблизи Ямполя враг пытался продвинуться.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 156 оккупантов, из которых 94 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили девять единиц автомобильного транспорта, артиллерийскую систему и 19 беспилотных летательных аппаратов. Также значительно повреждена одна артиллерийская система и восемь мест укрытия живой силы противника", - говорится в отчете.

Венгерские дроны на территории Украины: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Генштабе ВСУ сообщили, что утром в пятницу, 26 сентября, радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет беспилотников. Военные отметили, что дроны залетали со стороны Венгрии. Генштаб опубликовал карту с маршрутом полета дрона-нарушителя. В ответ, военные подняли в небо собственный беспилотник над Ужгородским районом.

Также мы писали, что специалист по системам связи, РЭБ и дронов Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечает, что еще летом над Закарпатьем появились первые разведывательные дроны, а впоследствии армия РФ нанесла удары по этому региону. "Флеш" поделился, что эту информацию ему передал знакомый, который в эфире зафиксировал активность неизвестных БпЛА. По его словам, тогда мало кто поверил в то, что дрон появился настолько далеко от фронта.

