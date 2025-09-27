По прогнозам, к Земле приближается новая магнитная буря.

На 27 сентября ожидается в основном спокойная геомагнитная обстановка — возмущения будут слабыми или умеренными.

По данным meteoagent, серьёзной магнитной бури (G1 и выше) не прогнозируют, но возможны отдельные кратковременные усиления и небольшие помехи в радиосвязи.

В то же время Британская геоологическая служба предупреждает, что 28 сентября геомагнитная активность повысится, а 29 числа вероятна магнитная буря.

Как сообщается, геомагнитные условия сейчас спокойны, скорость солнечного ветра слегка повышена, однако влияние корональных дыр уменьшилось. вдальнейшем ожидается усиление ветра от двух корональных дыр 28 сентября. Это может привести к некоторой геомагнитной активности 29 числа.

Магнитные бури - как защитить организм от их влияния

Магнитные бури не опасны для большинства людей, но метеочувствительные могут ощущать слабость, головную боль, скачки давления или бессонницу. Чтобы смягчить влияние, важно поддерживать организм в тонусе. В такие дни полезно высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и пить достаточно воды. Рацион лучше сделать лёгким: овощи, рыба, нежирное мясо, меньше кофеина и алкоголя. Физические нагрузки стоит снизить, заменив их на спокойные прогулки, желательно на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами рекомендуют иметь под рукой прописанное врачом лекарство и внимательно следить за самочувствием.

