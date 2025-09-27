Блогерша ответила на скандальные заявления Елены.

Победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень эмоционально отреагировала на недавние высказывания Елены Мандзюк о том, что Харьков - город "ждунов" и якобы был под оккупацией.

Блогерша призналась, что ее, харьковчанку, возмутили эти слова. Белень резко отреагировала на заявления Мандзюк в своем Instagram.

"Я жила в самых красивых уголках Европы и все равно вернулась в Харьков, потому что это лучший город. Город-герой. Здесь люди, живя рядом со страной-агрессором, работают, держат бизнес, донатят и любят все украинское. Но потом приходит персона, которая ради хайпа под видом "правильной патриотки" позволяет себе говорить, что Харьков был в оккупации, что это город "ждунов". И тут только 3 варианта: человек болен (но справку о психической стабильности перед интервью не спрашивают); человек целенаправленно идет в политику и играет роль "правильного украинца"; человек просто конч*нный", - написала Инна.

По словам победительницы "Холостяка", блогерша стремится к хайпу и пытается разъединить украинцев.

"Здесь есть только один выход... Ей важно, чтобы в медиа звучала ее фамилия - неважно в каком контексте. Поэтому не давать внимания выс*рам тех, кто специально травит украинцев ради собственной узнаваемости. Потому что человек, который пытается разъединить украинцев, не патриот и даже не украинец", - добавила Белень.

К слову, ранее украинская блогерша Елена Мандзюк заявила, что в Харькове якобы есть большое количество людей, которые хотели бы оказаться под российской оккупацией. Она утверждает, что в начале полномасштабной войны приезжала в город с гуманитарной помощью, но жители, по ее словам, ждали там Россию.

Напомним, ранее стало известно, что против Елены Мандзюк открыли уголовное дело из-за возможного разжигания вражды.

