В Германии над землей Шлезвис-Гольштейн было замечено несколько дронов. Об этом сообщает NDR.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, сейчас правоохранители анализируют эти события, а полиция земли усиливает защиту от дронов.

В то же время министр внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак заявила, что сейчас этот инцидент расследуется как подозрение в шпионаже. По ее словам, сейчас министерство находится в "интенсивном и постоянном обмене информацией" с федеральным правительством и вооруженными силами Германии.

В то же время Зюттерлин-Ваак не предоставила данных о количестве и месте обнаружения беспилотников.

Происхождение дронов и цель их полетов пока неизвестна. По словам министра, все службы находятся в состоянии повышенной готовности, а ситуация с безопасностью не изменилась.

"Конечно, в Шлезвиг-Гольштейне мы также расследуем каждое подозрение в шпионаже и саботаже и продолжаем быть очень бдительными в этой сфере", - подчеркнула она.

В то же время представитель фракции СДПГ по вопросам внутренней безопасности Никлас Дюрбрук отметил, если подозрения в шпионаже подтвердятся, это еще раз покажет, насколько серьезно стоит относиться к гибридным угрозам в этом регионе.

"Северные немецкие земли вместе с федеральным правительством и, при необходимости, в координации с нашими датскими соседями должны быть в состоянии как можно быстрее эффективно реагировать на такие события", - добавил он.

Российские дроны в Европе - последние новости

Напомним, в Дании 25 сентября закрыли один из аэропортов из-за угрозы дронов. Такой инцидент уже является третьим за последние несколько дней. После этого премьер-министр страны Метте Фредериксен сделала резкое заявление.

Она подчеркнула, что Россия остается главным противником Европы, который стремится дестабилизировать обстановку на континенте. По словам политика, датские власти повысили уровень боевой готовности и готовятся к различным сценариям.

В то же время эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, почему над Европой появляются "загадочные" беспилотники. Он считает, что это происходит для "создания имиджа у России всесильного военного, технического и политического противника на континенте".

"Флеш" подчеркнул, что РФ делает это и для того, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Украине.

"Переключение финансовых и военных приоритетов на оборону Европы, а не на помощь Украине. Усиление ПВО всех стран НАТО (для уровня борьбы с таким типом БПЛА в больших количествах) требует огромных ресурсов", - добавил эксперт.

