Стиральные машины, предназначение которых - обеспечивать чистоту и свежесть нашей одежды, со временем могут превращаться в рассадник плесени. Поэтому эту проблему надо вовремя решать. Издание Express рассказало, как с этим справиться.

Из-за влажной среды плесень образуется преимущественно на резиновом уплотнителе дверцы. Чтобы она не накапливалась и не распространялась, их надо регулярно очищать.

Существует простое решение для быстрого решения этой проблемы, которое требует всего двух бытовых предметов, рассказала гуру по уборке Шантель Мила.

На своей странице в TikTok она продемонстрировала эффективную технику глубокой очистки уплотнителя. Для этого ей понадобились только уксус и масло чайного дерева.

Как вывести плесень из стиральной машины

- Приготовьте раствор для чистки. Для этого смешайте один стакан уксуса с 20 каплями масла чайного дерева.

- Смочите несколько тряпок в растворе и утрамбуйте их в щели вокруг уплотнителя. Теперь приступайте к чистке других частей прибора.

- Поставьте большую миску под слив стиральной машины, который обычно расположен в правом нижнем углу. Открутите отверстие, чтобы выпустить застоявшуюся воду и удалить любой мусор, который мог там скопиться.

- На этом этапе также можно вынуть отделение для моющего средства и помыть его теплой мыльной водой.

- За это время уплотнитель должен достаточно пропитаться смесью уксуса и масла. Уберите тряпки и быстро протрите резину чистой тканью. Это должно уничтожить любые остатки плесени.

- Запустите стандартный цикл стирки, залив стакан уксуса в отделении для моющих средств, чтобы удалить любую плесень изнутри барабана.

