Ведущая помолвлена с известным политиком.

Звезда шоу "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь заговорила о своей свадьбе. В частности она рассказала, почему откладывает празднование, о котором так долго мечтала.

В комментарии программе "Тур звездами" ведущая рассказала, что они с возлюбленым Павлом Розенко в ближайшем времени не планируют отмечать свадьбу, поскольку считают, что это сейчас неактуально.

"Я уже не знаю, стоит ли уже мечтать о свадьбе. Сейчас просто мне этого не хочется. Не будет ощущения такого полномасштабного удовольствия, легкости, кайфа, потому что все равно все мы на стрессе", - поделилась Елена-Кристина.

Видео дня

При этом она отметила, что для своего особого праздника стопроцентно придумает что-то нетрадиционное. Звезда телешоу уже имеет определенные мечты относительно свадьбы.

"Поэтому мечтаю и обязательно будет что-то нестандартное. Обязательно, я думаю, что все увидят и все узнают", - добавила она.

Также Лебедь приоткрыла завесу их отношений с Павлом. По ее словам, они оба очень эмоциональны, поэтому вместе им не бывает скучно.

"Вы знаете, мы темпераментная итальянская семья. У нас просто у нас не кризис, но у нас просто очень все бурно в принципе. Причем, что он, что я очень активен и эта активность на активность, знаете, как два вулкана. Но нам очень весело", - подчеркнула телеведущая.

Напомним, что довольно недавно Елена-Кристина Лебедь сообщила о помолвке со своим избранником.

Вас также могут заинтересовать новости: