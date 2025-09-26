Независимые и равнодушные с виду кошки на самом деле очень чутко реагируют на изменения в обстановке. Отсутствие привычного распорядка, хозяина, любимых привычек влияет на поведение любимцев, делая их менее активными, тревожными или чересчур ласковыми. Как ведут себя кошки, когда скучают по кому-то, по каким признакам можно понять, что им не хватает внимания и что с этим делать - читайте далее.
Как понять, что кот скучает по хозяину
Скука и одиночество могут плохо отражаться на здоровье кошки. Существует теория, что животные испытывают разочарование в человеке, если он исчезает из их поля зрения. И, хотя ученые пока не пришли к единому мнению - действительно ли кошки скучают по своим хозяевам, когда остаются одни, или им просто становится скучно без компании - оставлять своего любимца надолго самого не советуют.
Как кошки реагируют на разлуку с хозяином? У всех этот момент проявляется по-разному. Некоторые испытывают стресс и тревогу - начинают сильно мяукать, метить территорию, отказываться от еды и т.п., другие - наоборот, остаются абсолютно спокойными. Тревога может также проявляться как вялость или повышенная активность, а еще как желание спрятаться. Существует несколько признаков, по которым можно понять, что кошке не хватает внимания и заботы.
- Сильный аппетит
Одна из самых первых реакций на стресс - переедание. Кошки, подобно человеку, могут просто заедать свое одиночество и скуку. Поэтому, если оставлять питомцев надолго самих, она начинает не контролировано есть и набирает лишний вес.
- Сон сутками
Да, кошка может спать большую часть суток – она так устроена. 16-18 часов сна для здорового животного считаются нормой. Если же любимец спит больше, а, проснувшись, ходит вялый - это может быть признак скуки. Как вариант, это может также говорить о том, что ваш "хвостик" заболел.
- Чрезмерное вылизывание
Если ваш кот или кошка постоянно вылизываются, возможно, они испытывают стресс - как результат частого одиночества. Не тешьте себя мыслью, что так они будут чище: из-за этого могут появляться воспаления кожи, а проглоченная шерсть вызвать проблемы с кишечником.
- Порча вещей
Это еще один признак, как понять, что кошка по тебе скучала.
У вас есть когтеточка - но кошка точит когти о диван. Плюс к этому она разбрасывает вещи, есть вазоны и делает еще кучу пакостей - все это для того, чтобы ее заметили и ею занялись. Да, все это может выглядеть как обычные шалости, но на самом деле вашему питомцу скучно, и он просто пытается вызвать у вас реакцию на себя.
- Агрессия по отношению к другим животным
Кошка может начать обижать других животных в доме или во дворе, причем даже собак. Это тоже может быть проявлением скуки. Таким образом ваш питомец показывает лидерство и доминирование и пытается разукрасить свои серые будни.
Что же делать, если кошку или кота все равно приходится оставлять дома одних?
В этом случае советуют:
- оставлять любимцу игрушки, которые займут его, пока вас нет дома;
- обеспечить доступ к окну (оно должно быть безопасным) - кошка отвлекается на наблюдение за улицей и меньше скучает;
- не запирать питомца в комнате - пусть у него будет свобода передвижения, чтобы он мог сам выбирать, чем заняться.
Также, по приходу домой, уделите кошке внимание - поиграйте с ней, поласкайте и поговорите. Важный момент: если на фоне скуки или стресса у "хвостика" появились проблемы со здоровьем - обязательно обратитесь к ветеринару.
