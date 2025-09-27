По словам комиссара ЕС, ответ блока на вторжение российских дронов должен быть решительным.

Страны на восточном фланге Европейского Союза договорились о создании "стены дронов" с передовыми технологиями обнаружения, отслеживания и перехвата. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Reuters.

"Россия испытывает ЕС и НАТО, и наш ответ должен быть решительным, единым и немедленным", - подчеркнул он журналистам в Финляндии после видеоконференции с министрами обороны с восточного фланга ЕС и представителями Украины и НАТО.

По словам Кубилюса, участники договорились перейти от "обсуждений к конкретным действиям" и что запланированная "стена дронов" станет частью более широкой программы "Восточный фланг", которая будет включать и наземную и морскую безопасность.

"Мы рассмотрим, как создать комплексную промышленную политику Европейского Союза и финансовый инструментарий, чтобы сделать этот щит реальностью", - отметил комиссар.

В то же время он не предоставил деталей по финансированию такой стены, но представитель ЕС сообщил Reuters, что главы государств и правительств ЕС планируют провести "интенсивные" обсуждения этого вопроса в октябре.

Известно, что в этой видеоконференции приняли участие представители Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Дании.

Во время встречи Кубилюс упомянул о необходимости развития дополнительных возможностей и отметил, что вместе с национальными экспертами был разработан детальный технический план действий.

Комиссар считает, что создание сети детекторов должно быть первоочередной задачей, а системы наблюдения должны быть интегрированы, а возможности в таких сферах, как глушение и перехват БпЛА, - улучшены.

"Стена дронов" ЕС - что известно

Ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье пообещал, что "стена дронов" ЕС будет защищать и Украину. Он отметил, что проект может быть реализован через инструмент кредитования SAFE, доступ к которому имеет также Украина.

Известно, что актуальность этого резко возросла после вторжения российского дрона в Польшу.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему "стена дронов", о которой говорит Европа, будет малоэффективной. По его словам, такой объект не сработает эффективно, если не будет проходить по границе реки Днепр.

"Она (стена дронов - УНИАН) должна проходить по крайней мере по границе реки Днепр для того, чтобы замедлить некоторые наши возможности, передислоцировать ее на восточную часть Украины, тем самым усилив наши способности относительно линии боевого соприкосновения для того, чтобы сильнее давить на врага. То есть надо говорить уже о стратегическом решении, а не о точечных попытках защитить себя в конкретных городах от ударов дронов", - отметил Храпчинский.

