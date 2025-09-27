Как и людям, растениям необходим калий: вазон можно подготовить тем же продуктом, который мы едим сами.

Чтобы спатифиллум, известный также под названием женское счастье, цвел чаще и дольше и чтобы цветы его не приобретали бурый цвет, за растением нужно правильно ухаживать, пишет Express.

По словам специалиста по садоводству Ричарда из Sheffield Made Plants, одно из главных условий, необходимых для цветения спатифиллума, - это обеспечение как можно большего количества естественного непрямого света. Эксперт утверждает, что этому комнатному растению требуется не менее шести часов дневного света. Поэтому тем, кто живет в северном полушарии, рекомендуется размещать вазон возле окна, выходящего на восток.

Садовник объяснил, что достаточное количество дневного света позволяет растению "эффективно осуществлять фотосинтез и накапливать энергию для цветения".

Видео дня

Правильный полив также увеличит шансы на цветение, отметил он. Вазон можно поливать еженедельно, хотя надо ориентироваться на высыхание почвы. Садовник говорит, что недостаточный или чрезмерный полив приведет к тому, что растение заболеет и не будет цвести.

В течение всего периода вегетации, особенно осенью, спатифиллуму нужна еще и подкормка жидкими удобрениями.

"Я подкармливаю свой спатифиллум жидким удобрением по крайней мере раз в месяц в течение вегетационного периода. Это помогает сохранить листья зелеными и обеспечивает его питательными веществами, необходимыми для цветения", - сказал специалист.

Один из особенно важных элементов для этого растения - это калий. И для того, чтобы внести этот микроэлемент в почву, эксперт советует использовать мелко нарезанный банан.

Также Ричард акцентировал на важности соблюдения правильной температуры в помещении. посоветовал:

"Если вы хотите, чтобы ваше растение цвело так же, как в дикой природе, старайтесь не допускать снижения температуры в вашем доме ниже 15°C".

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, чтобы орхидея цвела снова и снова. Эксперт по комнатным растениям Энид Оффолтер рассказала, что одним из важнейших факторов, влияющих на цветение орхидей, является свет, поскольку достаточное освещение необходимо для того, чтобы вазон производил энергию, необходимую для цветения. Также надо обращать внимание на колебания температуры (особенно снижение ночной температуры), правильный полив и влажность, а также регулярные подкормки.

Вас также могут заинтересовать новости: