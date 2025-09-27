Температура поверхности этой экзопланеты составляет -87 градусов Цельсия.

Ученые NASA обнаружили в космосе то, что сейчас беспокоит астрономов. Этот космический объект находится в месте, которое является настолько холодным, что там не может существовать жизнь, далеко от здоровой звезды, а также он является одиноким, без ничего в радиусе световых лет и вращается вокруг объекта, который скоро станет "мертвым". Об этом пишет Ecoportal.

Отмечается, что благодаря спутнику Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS) была обнаружена новая экзопланета, которая больше Юпитера.

Она была найдена в так называемой "запретной зоне" вокруг умирающей звезды, где планеты обычно не выживают. Объект назвали WD 1856+534, он имеет возраст около 5,8 млрд лет и находится всего в 82 световых годах от нас в созвездии Дракона.

"С помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые подтвердили, что WD 1856+534b является планетой, которая находится там, где не должна, как скрытая планета нашей солнечной системы", - отметили в материале.

В основном, когда звезды, похожие на наше Солнце, исчерпывают свое топливо, то они раздуваются до размеров красных гигантов, сжигают все, что находится слишком близко, а затем коллапсируют в белые карлики (звезды низкой светимости с массами, сравнимыми с массой Солнца, и высокими эффективными температурами - УНИАН). Все, что находится в пределах двух астрономических единиц - "запретной зоны", обычно уничтожается, но эта планета все еще находится там.

Как телескоп Джеймса Уэбба обнаружил планету?

Данные телескопа зафиксировали слабое свечение планеты после того, как астрономы тщательно удалили свет звезды. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ее массы примерно в 13,8 раза превышает массу Юпитера, а температура поверхности составляет -87 градусов Цельсия.

"Это делает ее самой холодной экзопланетой, которую когда-либо видели непосредственно. Так как она выжила? Вероятно, не выжила. Астрономы считают, что она образовалась дальше и позже была затянута в запретную зону, возможно, подтолкнута другой планетой или соседней звездой после того, как белый карлик стабилизировался", - подчеркнули в Ecoportal.

