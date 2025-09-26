Украинские военные подняли в небо свой беспилотник, чтобы проконтролировать ситуацию.

Неизвестный дрон, вероятно, венгерского происхождения, сегодня фиксировался непосредственно возле границы с Венгрией в районе города Чоп. Соответствующие данные публикует в своем Фейсбук Генштаб ВСУ.

"Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон", - говорится в сообщении.

По данным украинских военных, дрон дважды пересек государственную границу Украины со стороны Венгрии.

Видео дня

Сообщается, что Силы обороны в ответ подняли в небо собственный дрон над Ужгородским районом.

При этом Генштаб публикует карту с маршрутом полета дрона-нарушителя. На одной карте показано, что дрон пролетел возле села Соловка, что в 4 км к югу от города Чоп.

На второй карте показан дрон, который кружил к востоку от Ужгорода в глубине украинской территории: вероятно, это украинский БПЛА, о котором упоминает Генштаб.

Венгерские дроны над Украиной

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о появлении в воздушном пространстве Украины разведывательных дронов венгерского происхождения.

В Венгрии эту информацию опровергли, причем сделали это в довольно грубой форме.

Между тем известный украинский специалист по технологиям связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что неизвестные дроны фиксировались в Закарпатье еще летом - как раз перед тем, как Россия нанесла редкий удар по этому региону, уничтожив завод бытовой электроники.

Вас также могут заинтересовать новости: