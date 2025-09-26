В МИД РФ предупредили, что все российские дроны, которые в ближайшем будущем будут бить по странам НАТО, якобы будут запущены украинцами.

В России анонсировали удары российских дронов по объектам НАТО в Румынии и Польше и заранее возложили ответственность за них на Украину. Соответствующее заявление в своем Телеграм сделала официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ссылаясь на венгерские СМИ, она заявила, что Украина якобы готовит провокацию с целью втянуть НАТО в прямую войну с Россией. По ее словам, "план киевского режима" состоит в том, чтобы отремонтировать несколько трофейных российских дронов, начинить их взрывчаткой и запустить по крупным транспортным хабам НАТО в Польше и Румынии.

Захарова утверждает, что еще 16 сентября на Яворовский полигон во Львовской области якобы были завезены отремонтированные российские дроны "Герань" (они же "Шахед").

"Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста — ВСУ терпят сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер", – заявила Захарова, явно противореча реалиям на фронте.

По ее словам, из-за этой якобы готовящейся провокации Европа оказалась на пороге Третьей мировой войны. Чем именно Россия будет воевать против НАТО, если уже больше года не может захватить райцентр Покровск на Донбассе, Захарова не уточнила.

Российские провокации против НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, в странах НАТО в последнее время все чаще фиксируют появление неизвестных дронов над разными военными и стратегическими объектами. Сегодня стало известно об очередном таком эпизоде на севере Германии.

По мнению украинского эксперта в сфере связи, РЭБ и дронов Сергея "Флеша" Бескрестнова, запуски этих неизвестных беспилотников осуществляют экипажи судов российского "теневого" танкерного флота.

Также мы писали, что на этой неделе в Москве состоялась тайная встреча европейских дипломатов с россиянами, на которой представители страны-агрессора косвенно сознались в намеренных провокациях против НАТО. В частности залет трех российских истребителей в небо Эстонии якобы был "ответом" на украинские удары по Крыму.

