Отмечается, что владельцы обменников не станут "расшатывать" рынок.

Курс доллара в Украине в субботу, 27 сентября, в большинстве обменников и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 40,90 до 41,40 гривни и продажа от 41,45 до 41,80 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 48,30 до 48,60 гривни и продажа от 48,65 до 49,10 гривни.

По его мнению, владельцы обменников не станут "расшатывать" рынок, а снова будут работать в формате "с оборота" с обычным средним спредом как по доллару, так и по евро в пределах 20−25 копеек.

"Не будут оригинальничать и оптовые обменники. Они сохранят свой спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в пределах 15−20 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,8 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,41 гривни за один евро.

В то же время на межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,48-41,51 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,41- 48,43 гривни за единицу европейской валюты.

