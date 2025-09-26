Потенциально крупнейший из известных источников ниобия сформировался 830 миллионов лет назад.

Ученые обнаружили огромный источник ниобия - металла, необходимого для большинства современных технологий. Предполагается, что месторожджение сформировалось, когда суперконтинент Родиния распался около 830 миллионов лет назад.

Издание Live Science пишет, что в исследовании, опубликованном 2 сентября в журнале Geological Magazine, говорится об обнаружении богатых ниобием карбонатитов в центральной Австралии.

Ниобий - это серебристый, устойчивый к коррозии металл с сверхпроводящими свойствами, что делает его ключевым элементом для упрочнения стали. Его используют в таких устройствах, как МРТ-сканеры и ускорители частиц.

Ниобий – где добывают

В настоящее время 90 % мировых запасов ниобия добывается на одном единственном руднике в Бразилии, а остальные 10 % - на канадском руднике. Понимание того, как, где и когда сформировались эти огромные австралийские месторождения, может помочь в поиске новых, рассказал Live Science соавтор исследования Максимилиан Дрелльнер, исследователь в области седиментологии из Геттингенского университета в Германии.

Хотя небольшие количества ниобия можно найти в различных типах горных пород, объемы, необходимые для экономически и промышленно выгодной добычи, в основном добываются из карбонатитов - кристаллических горных пород, состоящих в основном из магматического карбоната.

Карбонатиты обычно встречаются только под поверхностью Земли, поэтому единственный способ узнать, где эти месторождения, - это разведочное бурение.

Два новых месторождения, богатых ниобием, в провинции Айлерон в Австралии - Луни и Криэн - были обнаружены в ходе разведки горнодобывающими компаниями WA1 Resources Ltd. в 2022 году и Encounter Resources в 2023 году. Месторождение Луни содержит, по оценкам, 200 миллионов метрических тонн ниобия, а меньшее месторождение Криэн - около 3,5 миллионов метрических тонн.

