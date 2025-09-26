Чтобы получать социальные выплаты в Польше, украинцы должны быть трудоустроенными и платить налоги.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый правительственный закон об оказании помощи гражданам Украины.

Как пишет PAP, об этом сообщил глава Канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

Положения закона предусматривают выплаты для украинцев в рамках социальной программы "Семья+" (800+) при условии трудоустройства одного из родителей ребенка.

"Президент заставил это правительство наконец ограничить выплаты для граждан Украины, особенно для тех, кто не работает в Республике Польша (или тем), кто даже не находится здесь... Это, собственно, конец туризма из Украины за счет польского налогоплательщика", - сообщил Богуцкий.

Он отметил, что это последний подписанный Навроцким закон, который касается такой формы помощи гражданам Украины, мол, президент Польши больше не подпишет никакого другого закона о поддержке украинцев.

Богуцкий подчеркнул, что теперь украинцам, которые приехали в Польшу, спасаясь от полномасштабной войны, придется перейти к "нормальным условиям" легализации.

По его словам, 29 сентября в Сейм будут поданы законопроекты о продлении периода, после которого иностранцы могут претендовать на польское гражданство, а также об уголовном преследовании за "пропаганду идеологии бандеризма".

Новый закон о поддержке украинцев в Польше: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября правительство Польши одобрило новый законопроект о помощи беженцам из Украины. Согласно ему украинцы смогут получать выплаты в рамках программ "800+", "Добрый старт" и "Активные родители" в зависимости от профессиональной активности на территории Польши. Эта активность предусматривает надлежащее трудоустройство и плату налогов. Исключение предусмотрено для тех, кто воспитывает детей с инвалидностью - при условии предоставления соответствующей справки из польских учреждений.

