Также Иоганн Вадефуль предупредил о том, что Россия может быть готова атаковать НАТО к 2030 году.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что НАТО готово защищать свою территорию от любого российского вторжения, однако он добавил, что военный альянс не планирует эскалировать конфликт с Москвой. Об этом дипломат сказал в интервью Bloomberg TV в Нью-Йорке.

"Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет завести нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать свою территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет шансов победить нас", - заверил Вадефуль.

Он также повторил предупреждение Германии и союзников страны о том, что до конца 2030 года Россия может быть способна атаковать территорию НАТО.

Видео дня

Как пишет Bloomberg, такое мнение Вадефуль высказал на фоне резкого увеличения военных расходов, которое инициировала правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца в рамках обещания лидера превратить армию страны в самую сильную в Европе.

Провокации РФ в Европе - реакция политиков

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала резкое заявление об инцидентах с дронами. По ее словам, Россия остается главным противником Европы, который стремится дестабилизировать ситуацию на континенте.

"Мы должны ожидать большего количества подобных атак. Эти атаки выявили уязвимости", - предупредила Фредериксен.

Она считает, что эти атаки "имеют целью запутать нас и сделать неуверенными".

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главную проблему НАТО с российскими дронами. Он считает, что недопустимо постоянно сбивать дроны стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят полмиллиона или миллион долларов.

Рютте подчеркнул, что НАТО учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии, которые будут внедрены в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: