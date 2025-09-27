Глава Белого дома ограничился только словами и не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории РФ.

Как пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, об этом Трамп сказал Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Издание сообщило, что Зеленский попросил Трампа дать Украине больше ракет дальнего радиуса действия и разрешить использовать это оружие для ударов по целям в глубине российской территории.

Трамп ответил, что не против этой идеи, однако, по словам источника издания, глава Белого дома ограничился только словами и не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

По информации издания, в ближайшее время украинская делегация поеден в США на переговоры с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Разрешение США на удары по РФ

Ранее издание The Telegraph писало, что во время закрытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский запросил ракеты Tomahawk.

В конце лета стало известно, что Пентагон блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что для ударов по РФ используется украинское оружие.

