В некоторых случаях помощь могут вообще отменить.

В Бундестаге произошел спор из-за реформы Bürgergeld, которая предусматривает государственную помощь, действующую в Германии. Известно, что канцлер Фридрих Мерц взял на себя ответственность за подготовку этой реформы и подчеркнул, что не отдаст ее на откуп Министерства труда. Об этом пишет BILD.

В то же время глава министерства Бербель Бас публично ему возразила и заявила, что законопроект "был разработан сотрудниками министерства труда еще летом".

По ее словам, новые правила должны быть заметно строже. В частности, в проекте прописаны следующие меры: если получатель помощи пропускает встречи в центре занятости и игнорирует требования по поиску работы, то его выплаты могут сократить на 30% в течение трех месяцев.

"Еще жестче будут действовать при систематическом отказе от "подходящих вакансий": в этом случае помощь могут полностью отменить. Кроме того, прежде чем получать выплаты, граждане должны будут использовать собственные накопления - до установленного лимита. А тем, кто живет в "слишком дорогом" жилье, придется сразу переезжать, а не оставаться там еще год, как сейчас", - объяснили в BILD.

Кроме того, реформа также направлена на борьбу с мошенничеством, а именно со случаями, когда мигранты из Болгарии и Румынии оформляют помощь при минимальном трудоустройстве.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что Украина подготовит систему соцподдержки для беженцев, которые захотят вернуться. По ее словам, государство должно заранее подготовить украинскую систему соцподдержки, а именно предоставить временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь нашим людям.

"Так же важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения. В ближайшее время вынесем этот вопрос на обсуждение Платформы по вопросам украинцев за рубежом с участием касательных органов власти, общественных и международных организаций и польских партнеров", - отметила Верещук.

Также сообщалось, что в Польше приняли новый закон о помощи украинцам. Этот закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, которые бежали от войны, до 4 марта 2026 года. Кроме того, документ усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи.

"Закон также вводит ограничения относительно возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении", - пояснили журналисты "Польского радио".

