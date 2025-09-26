Трамп насчитал себе уже восьмое соглашение о мире: на этот раз в Газе

По убеждению Трампа, в Газе вскоре должен воцариться мир.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что почти достигнуто соглашение о прекращении войны в Газе и освобождении израильских заложников.

Об этом президент США сказал журналистам возле Белого дома.

"Я думаю что мы, наверное, имеем соглашение по Газе. Очень близки к соглашению по Газе. Похоже, что у нас есть соглашение по Газе. Я вам сообщу. Я думаю, что это соглашение, которое вернет заложников. Это будет соглашение, которое прекратит войну", - отметил Трамп.

Он добавил, что должен наступить мир.

По его словам, это будет "восьмая" сделка, которая приведет к миру.

Предложения США по урегулированию ситуации в Газе

По данным CNN, администрация Трампа на этой неделе в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН предложила лидерам арабских стран мирный план, который содержит 21 пункт. Это предложение поспособствовало началу обмена мнениями между лидерами относительно того, каким образом согласовать окончательное предложение, которое бы потенциально остановило конфликт в Газе. Американское предложение предусматривает обмен заложниками и постоянный режим прекращения огня. Также высказано видение, каким образом будет происходить управление в Газе без участия Хамас и постепенный вывод израильских войск из анклава.

Будущее Сектора Газа

Как сообщал УНИАН, после войны в Газе руководителем временной переходной администрации может стать бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Блэр обсуждал с президентом США планы для прекращения противостояния в Газе. План предусматривает образование Палестинского комитета для управления разрушенным сектором Газы.

