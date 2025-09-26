Пока неизвестно, скольким мужчинам отказали в выезде в Польшу.

На украинско-польской границе с 28 августа по 19 сентября 2025 года было зарегистрировано почти 53 тысячи проверок мужчин, граждан Украины в возрасте 18-22 лет, из которых почти 40 тысяч выезжали в Польшу, а более 13 тысяч возвращались домой. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в комментарии для "Украинской правды. Жизнь".

Пока неизвестно, всем ли 53 тысячам удалось пересечь границу.

Пограничники отметили, что эти цифры свидетельствуют о количестве проведенных проверок, а не количество лиц.

Видео дня

"Сообщаем, что пограничная служба имеет статистические данные, связанные с количеством пересечений границы (пограничное движение в рамках проведенных проверок), а не с количеством лиц, которые въехали "на" или выехали "с" территории Республики Польша", - добавили в пограничной службе.

Также в ведомстве не предоставили данных о том, сколько мужчин в этой возрастной категории не смогли выехать из Украины или Польши.

Разрешение на выезд для мужчин 18-22 лет - что известно

Напомним, в конце августа Кабмин опубликовал постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет. Для этого необходимо иметь с собой паспорт, дающий право на выезд за границу, а также военно-учетный документ (допускается также в электронной форме), который необходимо будет предъявить по требованию работника ГПСУ (Государственной пограничной службы).

"Исключение: норма не распространяется на лиц, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", - пояснили в Министерстве внутренних дел.

Уже 28 августа стало известно, что мужчин 18-22 лет начали выпускать за границу. После этого мужчины 18-22 лет рассказали BBC, почему выезжают из Украины.

Один из юношей рассказал, что чувствовал себя как в ловушке до принятия этого закона.

"Я был готов уехать в тот же день [когда было объявлено о снятии запрета], но мама убедила меня остаться еще на некоторое время, чтобы я мог попрощаться с бабушкой и дедушкой, старшей сестрой и всеми друзьями", - отметил парень.

Вас также могут заинтересовать новости: