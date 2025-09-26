Последняя модель компании GPT-5 уже "во многом" умнее его самого, считает Сэм Альтман.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, стартапа, создавшего ChatGPT, поделился своими размышлениями о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Он уверен, что человечество стоит на пороге создания цифрового сверхразума, и этот процесс неизбежен.

Последняя модель компании GPT-5 уже "во многом" умнее его самого, сказал Альтман в интервью Politico. Он уверен, что через пару лет ИИ-модели будут совершать научные открытия, "которые люди не могли бы сделать сами".

Уже к 2026 году, по его словам, должны появиться новые "поразительные" модели, а до конца десятилетия – настоящий сверхразумный ИИ, который будет способен на то, что непосильно людям.

Если к 2030-у году у нас не будет моделей, которые обладают исключительными способностями и делают то, что мы сами не можем, я буду очень удивлен – сказал он.

Ранее похожий прогноз давал основатель xAI Илон Маск. По его словам, ИИ уже умнее большинства людей, а к концу текущего десятилетия станет умнее всех людей вместе взятых.

При этом Альтман признает, что ИИ приведет к исчезновению целых категорий профессий, но вместе с тем откроет новые возможности. Разработчик уверен, что общество сможет адаптироваться к этим изменениям благодаря быстрому экономическому росту. В недалеком будущем, по прогнозам Альтмана, 30-40% задач в экономике будут выполняться ИИ.

Напомним, в августе OpenAI выпустила GPT-5, новое поколение своей LLM. Альтман назвал ее "командой профессоров в вашем кармане" и сравнил переход на GPT‑5 с впечатлением от первого iPhone с Retina-экраном: возвращаться назад уже не захочется.

