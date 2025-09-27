Осадков в Украине не ожидается, днем будет лишь небольшая облачность.

Последняя сентябрьская суббота в Украине будет сухой и довольно солнечной. Температура по стране чуть повысится, но все равно будет свежо за счет холодных ночей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины 27 сентября ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Столбики термометров тут покажут +13°...+16°, а на Закарпатье воздух прогреется до +18°.

Практически аналогичная ситуация ожидается и в северных областях. Сегодня будет небольшая облачность, осадков не ожидается, а в течение дня термометры покажут от +13° до +17°.

На востоке Украины суббота будет сухой и с небольшой облачностью. Тут температура будет, как и на севере, в пределах +13°...+17°. Без осадков.

В центральной части Украины сегодня ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Температура тут не будет отличаться от других регионов, днем +13°...+17°.

На юге Украины последняя суббота сентября также будет без осадков и с небольшой облачностью. Традиционно на юге будет теплее всего, +15°...+19°.

Праздник 27 сентября и приметы погоды

27 сентября - день памяти святого мученика Калистрата. По приметам, если в этот день идет сильный дождь, то осень будет долгая.

