Ирина провела время с мальчиками на выставке в Киеве.

Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - показала трех их сыновей, которые заметно подросли.

Не секрет, что в конце прошлого года она родила третьего ребенка. Звездные супруги редко делятся фото с сыновьями, однако на днях Ирина все же решила опубликовать новые кадры с Платоном, Данилом и Леоном в своем Instagram. Вместе с мамой мальчики посетили интерактивную выставку в столице.

Кстати, самый младший 9-месячный сын Монатиков уже делает свои первые шаги.

Видео дня

К слову, старшие сыновья Платон и Данил также заметно подросли. Мальчики с интересом рассматривали различные арт-объекты и позировали на камеру.

К слову, Дмитрий находится в браке с женой Ириной более десяти лет. Супруги воспитывают трех общих сыновей: 10-летнего Платона, 7-летнего Данила и Леона, которому 9 месяцев.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика ошарашила заявлением о болезни их сына. У 4-летнего Михаила обнаружили редкую генетическую мутацию, которая влияет на его развитие.

Вас также могут заинтересовать новости: