В Евросоюзе не знают, как преодолеть вето Венгрии, где власти решили назначить Украину своим главным внешним врагом.

Продвижение украинской заявки на членство в Европейском союзе фактически поставлено на паузу – в лучшем случае до апреля следующего года. Об этом пишет DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, имя которого не раскрывается.

По его словам, Венгрия блокирует начало переговорного процесса, несмотря на то, что Украина выполнила все предварительные условия.

"Пока способов преодоления вето Венгрии не существует", - заявил собеседник DW.

Он подчеркнул, что для открытия первого переговорного кластера требуется согласие всех без исключения стран-членов ЕС.

По словам чиновника, переговоры могут быть разблокированы в том случае, если в Венгрии сменится правительство на более проукраинское. В апреле следующего года как раз должны состояться очередные выборы в венгерский парламент, на которых, если верить социологическим опросам, партия действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграет оппозиции.

Собеседник DW выразил мнение, что в данной ситуации следует провести всю техническую подготовку заранее, "чтобы, когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед" в переговорах с Украиной.

Как писал УНИАН, в начале сентября Европарламент обратился к Еврокомиссии с призывом открыть первый переговорный кластер о вступлении Украины в ЕС. В своем отчете Европарламент похвалил Украину за проведенные реформы, хотя отметил и некоторые проблемные моменты, в том числе летнюю попытку Офиса президента ограничить независимость антикоррупционных органов.

Тем временем правительство Венгрии, которое в преддверии весенних выборов решило разыгрывать карту противостояния внешнему врагу в лице Украины, твердо встало на путь блокирования украинской заявки на членство в ЕС.

