Российский диктатор ответил, что финансирование не является проблемой.

Беларусь предлагает построить на востоке страны атомную электростанцию, которая могла бы поставлять электроэнергию на оккупированные Россией территории Украины. Как пишет Reuters, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Кремлем в Москве.

"Если будет принято решение, мы немедленно начнем строительство нового энергоблока или новой станции, если возникнет потребность в электроэнергии на западе России и в "освобожденных регионах", - сказал Лукашенко, используя терминологию, которой РФ описывает захваченные украинские территории.

Как отмечают в Reuters, это предложение подчеркнуло тесные связи между Путиным и Лукашенко, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пытается влиять на белорусского президента для освобождения политических заключенных и улучшения отношений с Западом.

Путин ответил, что "финансирование вообще не является проблемой. Если будет потребитель, который будет принимать электроэнергию и платить необходимый тариф, это вообще не проблема".

Издание напомнило, что Беларусь является близким союзником Москвы и поддерживает ее агрессию в Украине, в частности позволив войскам Путина использовать ее территорию для входа в Украину в 2022 году. Путин встречается с Лукашенко чаще, чем с любым другим иностранным лидером.

Отношения Беларуси и РФ

В сентябре в Беларуси проходили российские военные учения "Запад-2025". По оценкам Минобороны Литвы, в учениях приняло участие около 30 тысяч российских и белорусских военных. Операции охватывали Беларусь, Калининград, арктический регион и западные округа России.

В течение сентября РФ поставила в Беларусь крупную партию боеприпасов. По данным "Сообщества железнодорожников Беларуси", с 1-го по 17 сентября 2025 года в Беларусь было ввезено несколько эшелонов с боеприпасами из российских арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

