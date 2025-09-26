Беларусь предлагает построить на востоке страны атомную электростанцию, которая могла бы поставлять электроэнергию на оккупированные Россией территории Украины. Как пишет Reuters, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Кремлем в Москве.
"Если будет принято решение, мы немедленно начнем строительство нового энергоблока или новой станции, если возникнет потребность в электроэнергии на западе России и в "освобожденных регионах", - сказал Лукашенко, используя терминологию, которой РФ описывает захваченные украинские территории.
Как отмечают в Reuters, это предложение подчеркнуло тесные связи между Путиным и Лукашенко, даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пытается влиять на белорусского президента для освобождения политических заключенных и улучшения отношений с Западом.
Путин ответил, что "финансирование вообще не является проблемой. Если будет потребитель, который будет принимать электроэнергию и платить необходимый тариф, это вообще не проблема".
Издание напомнило, что Беларусь является близким союзником Москвы и поддерживает ее агрессию в Украине, в частности позволив войскам Путина использовать ее территорию для входа в Украину в 2022 году. Путин встречается с Лукашенко чаще, чем с любым другим иностранным лидером.
Отношения Беларуси и РФ
В сентябре в Беларуси проходили российские военные учения "Запад-2025". По оценкам Минобороны Литвы, в учениях приняло участие около 30 тысяч российских и белорусских военных. Операции охватывали Беларусь, Калининград, арктический регион и западные округа России.
В течение сентября РФ поставила в Беларусь крупную партию боеприпасов. По данным "Сообщества железнодорожников Беларуси", с 1-го по 17 сентября 2025 года в Беларусь было ввезено несколько эшелонов с боеприпасами из российских арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.