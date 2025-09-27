Наверное, об этом хоть раз в жизни задумывался каждый человек.

Люди, которые пользовались услугами авиакомпаний, могли задумываться над тем, может ли обычный самолет полететь в космос. С одной стороны кажется, что ему ничего не мешает просто продолжать набирать высоту, оставляя внизу облака. С другой - есть определенные нюансы в таком "путешествии".

Ранее мы разобрались в том, куда деваются отходы из туалета в самолете, а сегодня расскажем, возможен ли полет в космос без космического корабля.

Может ли самолет полететь в космос

Прежде всего надо понимать, что такое "пассажирский самолет". Этот вид транспорта называется также "воздушное судно", и это - ключевой момент. Для того, чтобы самолет правильно функционировал, ему необходим воздух - для того, чтобы создавать подъемную силу на крыльях, а также для питания двигателей. Если убрать воздух из этого уравнения, самолет превратится просто в кусок алюминия, который будет лететь по инерции.

Законы физики также стоит учитывать, потому что чем больше высота - тем более разряженная атмосфера. Это означает, что с каждым километром вверх от земли можно почувствовать спад давления, снижение температуры и уменьшение плотности воздуха. Самолет должен это компенсировать, поэтому набирает скорость.

Под крыльями у него становится все меньше и меньше воздуха, и для того, чтобы удержаться в воздухе, надо лететь быстро. Тем не менее, даже самый современный лайнер не может набирать скорость без конца - всегда есть предел. Пересекать ее нельзя, потому что тогда самолет начнет разрушаться прямо в воздухе.

Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян в комментарии УНИАН объяснила, почему самолеты не могут полететь в космос, первым из аргументов называя именно высоту. По ее словам, пассажирские самолеты летают на разных высотах. После набора высоты борта летят от земли в среднем на расстоянии 9-12 километров. Есть пассажирские борта, которые могут лететь на высоте 18 километров. Большую высоту пассажирский самолет набрать не может.

Она говорит, что причина того, почему обычный самолет никогда не окажется в космосе, не только в высоте, но и в скорости. Самолету не хватит ее для того, чтобы вылететь за пределы атмосферы Земли. Пассажирские лайнеры, в среднем, летают на скорости 700-900 километров в час, а для вылета в космос скорость должна быть 25-30 тысяч км/ч.

Если же включить фантазию и представить, что пилот пассажирского самолета задумал набрать высоту и полететь в космос, то его, по словам Троян, ждет только одно - падение. Причина проста - чем выше пилот будет поднимать самолет, тем более разреженным будет становиться воздух - в нем будет все меньше и меньше кислорода. А для того, чтобы самолет летел, ему нужна подъемная сила, которая появляется за счет того, что двигатели с помощью кислорода сжигают топливо.

Поэтому, чем меньше кислорода, тем меньше подъемная сила. Если не будет кислорода, то не будет и подъемной силы, тяги - двигатель выключится, и самолет будет падать. Как известно, в космосе кислорода нет. Впрочем, отмечает эксперт, в реальной жизни пилоту пассажирского самолета не удастся даже покинуть пределы атмосферы Земли.

справка Анастасия Троян Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян училась в Кировоградской летной академии Национального авиационного университета Украины на диспетчера по планированию полетов и получила полное высшее образование. В течение более 4 лет работала в Киеве в украинской чартерной авиакомпании Skyline Express Airlines (ранее называлась "Азур Эйр Украина") в должности диспетчера по планированию полетов. Коронавирус и полномасштабное вторжение РФ заставили перепрофилироваться, и Анастасия Троян стала сертифицированным психологом-сексологом.

