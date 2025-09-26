Актер проходит военную подготовку.

Украинский актер Евгений Ламах, известный по ролям в фильмах "Черкассы", "Круты 1918" и "Дом "Слово" пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Он уже проходит военную подготовку.

Как сообщает Суспільне, Евгений мобилизовался добровольно. В дальнейшем его ждут два месяца обучения, поэтому еще не известно, в каком подразделении и на каком направлении будет служить актер.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", - заявил Ламах.

Видео дня

Звезда кино также добавил, что уже сообщил близким о своем решении. Хотя это и было для всех очень болезненно и грустно, родные отнеслась с пониманием и уважением к поступку Евгения.

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - отметил актер.

Стоит отметить, что военное дело является немного касательной к деятельности Ламаха, ведь в актерстве ему часто попадались роли именно военных. В частности он снимался в таких фильмах о войне, как "Круты 1918", "Черкассы", "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" и "Мирный-21". Недавно актер появился в сериале "Пограничники", который рассказывает о курсантах.

Вас также могут заинтересовать новости: