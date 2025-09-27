Украинская кампания дроновых ударов по России приносит еще один видимый результат.

Российская армия испытывает дефицит зенитных ракет к комплексам "Бук" на фоне украинской кампании глубоких дроновых ударов. Об этом на платформе Х пишет аналитик открытых данных, действующий под псевдонимом ChrisO_wiki.

Аналитик обратил внимание на публикацию популярного российского "военблогера" Максима Калашникова, который пообщался с российскими зенитчиками, списанными в пехоту.

"Профи пэ-вэ-ошники в пехоте. Не штрафники, не пьяницы, не "сочинцы". То бишь, не бегунки из армии. А в пехоте! Так почему они в пехоте? Да просто потому, что ракет для "Буков" банально не хватает", – заявил Калашников.

По словам российского пропагандиста, "частенько" на шесть зенитно-ракетных комплексов "Бук" выдается по одной-две ракеты. Причем в последнее время армейские "Буки" заряжали ракетами, отобранными у военно-морского флота, где они используются на корабельных зенитных комплексах.

Калашников не стал называть причины дефицита зенитных ракет, но ChrisO_wiki высказал собственное мнение.

"Наиболее вероятным объяснением является то, что ежевечерние атаки беспилотников Украины на нефтеперерабатывающие заводы и другие цели серьезно истощили российские запасы ракет "Бук", – написал аналитик.

Как писал УНИАН, Россия начала свозить на танкоремонтные заводы старые корпуса танков Т-72А – которые до сих пор не трогала из-за их архаичности и плохого состояния. Это говорит о том, что более новых танков на базах хранения в ремонтопригодном состоянии уже не осталось.

Также мы рассказывали, что российские потери в бронетехнике за последний год радикально сократились. Это связано с исчерпанием запасов бронетехники, которую стали беречь, расходуя вместо нее неисчерпаемые запасы пехоты.

