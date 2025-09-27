Председатель Запорожской ОГА сообщил, что в городе есть отключения света, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

В пятницу, 26 сентября, российская армия на несла по меньшей мере два удара по Запорожью ударными БпЛА. Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале о последствиях атаки.

Федоров поделился, что враг попал по объекту гражданской инфраструктуры. Также, по его словам, частично повреждения получил магазин. В местных СМИ пишут, что это супермаркет АТБ.

"Почти в полночь враг атаковал Запорожье двумя БпЛА. Произошел пожар. Разрушен магазин. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

До этого также руководитель Запорожской ОГА информировал, что в результате вражеской атаки без электроэнергии осталось почти 9 тысяч абонентов.

Федоров написал, что по состоянию на 0:34 субботы, 27 сентября, над городом ударных беспилотников врага не фиксируется.

Последствия предыдущих атак РФ по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Федоров сообщил, что в течение 24 сентября российские оккупанты нанесли 698 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. В результате действий врага, два человека погибли, еще 15 получили ранения. Всего, по данным Федорова область атаковали 484 БпЛА различной модификации, преимущественно это были FPV-дроны. Глава Запорожской ОГА добавил, что поступило 105 сообщений о повреждении жилых домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры.

Также мы писали, что в пятницу, 26 сентября, "Укрзализныця" сообщила, что в результате российской дроновой атаки, в частности, Одесской области, произошло повреждение энергетической инфраструктуры. Отмечается, что по этой причине ряд поездов задерживается. Согласно сообщению, в течение ночи обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках. К счастью, пострадавших нет.

