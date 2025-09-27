По словам экс-министра, Украина сначала тоже не верила, что начнется полномасштабная война с РФ.

Среди лидеров Запада сейчас происходят последние попытки дипломатии, чтобы каким-то образом отвлечь колоссальную угрозу, которая надвигается. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире "Еспресо".

"НАТО предупреждало Россию не один раз, что атака на любое средство НАТО - будь то танк, или это корабль, или это даже компьютер в киберпространстве, и все эти демейны определены как операционные демейны для ведения войны - и воздух, и вода, и земля, и киберпространство также, и по формальным признакам это нападение является нападением на НАТО. Так же Россия может рассматривать это как нападение", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что некоторые эксперты отмечают, что в этих же БпЛА не сидят российские пилоты, однако на самом деле для формального начала боевых действий и агрессии этого достаточно.

"Дальше надо разбираться, кто на чьи территории залетал или не залетал, - это все очень сложно. Но на самом деле, когда это все, эта неопределенность ложится на неспособность, неготовность, нежелание принять меры, тогда мы видим, что оказывается. Единственное могу сказать в защиту, - что мы с вами тоже не сразу поверили, что будет война, не сразу были готовы принять все меры возможные, не обращали внимания, когда у нас взлетали в воздух один за другим военные склады с ракетами, и почему-то мы не осознавали, что уже может быть прямолинейнее, чем будущая атака, правда?", - добавил экс-министр.

По его словам, после чего возникает такая ситуация, как сейчас с НАТО.

"Вот они сидят и согласно 4-й статье ведут консультации по безопасности и определяют, стал ли один из членов объектом нападения, агрессии или это еще наполовину агрессия? Или может все 10 случайно сбились, имея семерки польских операторов? Ну, почему бы им не иметь, летая по Украине, сим-карты польских операторов? Как это военное объяснение войдет в голову политиков и они будут способны действовать, выделять, выделять бюджет, переводить страну на военные мощности, требуя дополнительной мобилизации и так далее, тогда мы с вами будем понимать, что все - к большому сожалению, война неотвратима", - предупредил Пристайко.

Дипломат считает, что так же было во время Первой мировой войны, ведь с начала мобилизации нации уже вошли в состояние войны, даже не стреляя друг в друга.