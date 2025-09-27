Среди лидеров Запада сейчас происходят последние попытки дипломатии, чтобы каким-то образом отвлечь колоссальную угрозу, которая надвигается. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире "Еспресо".
"НАТО предупреждало Россию не один раз, что атака на любое средство НАТО - будь то танк, или это корабль, или это даже компьютер в киберпространстве, и все эти демейны определены как операционные демейны для ведения войны - и воздух, и вода, и земля, и киберпространство также, и по формальным признакам это нападение является нападением на НАТО. Так же Россия может рассматривать это как нападение", - отметил он.
Дипломат подчеркнул, что некоторые эксперты отмечают, что в этих же БпЛА не сидят российские пилоты, однако на самом деле для формального начала боевых действий и агрессии этого достаточно.
"Дальше надо разбираться, кто на чьи территории залетал или не залетал, - это все очень сложно. Но на самом деле, когда это все, эта неопределенность ложится на неспособность, неготовность, нежелание принять меры, тогда мы видим, что оказывается. Единственное могу сказать в защиту, - что мы с вами тоже не сразу поверили, что будет война, не сразу были готовы принять все меры возможные, не обращали внимания, когда у нас взлетали в воздух один за другим военные склады с ракетами, и почему-то мы не осознавали, что уже может быть прямолинейнее, чем будущая атака, правда?", - добавил экс-министр.
По его словам, после чего возникает такая ситуация, как сейчас с НАТО.
"Вот они сидят и согласно 4-й статье ведут консультации по безопасности и определяют, стал ли один из членов объектом нападения, агрессии или это еще наполовину агрессия? Или может все 10 случайно сбились, имея семерки польских операторов? Ну, почему бы им не иметь, летая по Украине, сим-карты польских операторов? Как это военное объяснение войдет в голову политиков и они будут способны действовать, выделять, выделять бюджет, переводить страну на военные мощности, требуя дополнительной мобилизации и так далее, тогда мы с вами будем понимать, что все - к большому сожалению, война неотвратима", - предупредил Пристайко.
Дипломат считает, что так же было во время Первой мировой войны, ведь с начала мобилизации нации уже вошли в состояние войны, даже не стреляя друг в друга.
"Этого больше всего боятся мирные нации. Удастся ли каким-то образом отвлечь эту угрозу, предупредить Россию - ну, это как раз последние попытки дипломатии: разговоры с Китаем, разговоры в ООН, жесткие заявления, мягкие заявления, призывы и аплодисменты, красные дорожки в Аляске. Это все мероприятия, которые все еще есть перед военными. Нам они с вами не нравятся, но я понимаю, что в головах европейских лидеров и Соединенных Штатов это все еще попытки каким-то образом отвлечь эту угрозу колоссальную, которую ни одно демократическое правительство не может переступить. Мы с вами вынуждены, мы в этом живем три с половиной года", - сказал бывший посол.
Угроза для Европы со стороны РФ - последние новости
Ранее официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала удары дронов по объектам НАТО и заранее обвинила Украину. По ее словам, Украина якобы готовит провокацию с целью втянуть НАТО в прямую войну с Россией.
"Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста - ВСУ терпят сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер", - сказала Захарова.
В то же время министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег Россию от дальнейших вторжений в Европу. Он подчеркнул, что Россия, возможно, хочет завести страны ЕС в ловушку, поэтому они готовы защищать свою территорию.
Кроме того, Вадефуль повторил предупреждение Германии и союзников страны о том, что до конца 2030 года Россия может быть способна атаковать территорию НАТО.