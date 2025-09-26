Министерство обороны Венгрии также отрицает факт нарушения воздушного пространства Украины своими дронами.

В ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на территории Украины был зафиксирован венгерский беспилотник, Министерство обороны этой страны заявило, что нарушения украинского воздушного пространства не было, пишет Telex.

"Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на территории Украины был венгерский военный дрон, не соответствует действительности", - говорится в заявлении оборонного ведомства Венгрии.

Минобороны Венгрии добавило, что приказа относительно полета дрона на венгерско-украинской границе не поступало.

"Венгерская армия не осуществляла и не получала приказов о якобы полете дрона на венгерско-украинской границе, о котором сообщали СМИ. Мы также не получали информации о таком случае от украинской стороны, хотя мы находимся с ними в постоянном контакте", - подчеркивается в сообщении.

При этом, оборонное ведомство Венгрии отметило, что в стране до середины октября продолжаются военные учения Adaptive Hussars 2025 в рамках НАТО.

"Об учениях постоянно информируются не только наши союзники по НАТО, но и украинская сторона", - отметило венгерское ведомство.

Венгерские дроны над Украиной: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Зеленский предположил, что они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский дал поручение украинским военным должным образом реагировать, если венгерские разведывательные дроны снова будут нарушать воздушное пространство страны. Также президент Украины поручил военным провести полную проверку по этому поводу.

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто набросился в соцсети Х на президента Украины из-за заявления о залете венгерских дронов. Он написал, что Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Сийярто добавил, что он начинает видеть то, чего на самом деле нет. Кроме этого, глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ на это резкое заявление написал, что Украина видит со стороны правительства Венгрии лицемерие и моральную деградацию.

