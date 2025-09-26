Популярная певица Domiy, известная по хитам "Нагадай", "На порозі" та "Не пройде", презентовала особую работу. Исполнительница дала новую жизнь культовому хиту группы "Бумбокс".
На своем YouTube-канале Domiy презентовала клип на песню "Дитина", которая является обновленной версией песни "Бумбокс". Особенно, что к созданию этого кавера присоединились и сами авторы трека.
"В 2013 году у группы Бумбокс появилась песня "Дитина". Сегодня мы представляем кавер, который создан совместно с музыкантами Бумбокс", - говорится в описании клипа.
Певице удалось добавить собственного стиля и шарма к уже известному хиту, сохранив при этом текст и смысл, который был заложен в него с самого начала. Однако, стоит добавить, что композиция стала более лирической и нежной в исполнении Domiy.
Domiy feat. Бумбокс - Дитина
Клип создала режиссер Наталья Курган, которая известна своим сотрудничеством с Тиной Кароль. В видео снялась как сама Domiy, так и "Бумбокс", однако не в полном составе. Андрей Хлывнюк, который служит в ВСУ, не появился на съемках. На кадрах артисты запечатлели свою работу в студии, что подарило работе определенную интимность.
Напомним, что на днях в музыкальное пространство вернулись The Hardkiss с новой англоязычной песней Tenderness.