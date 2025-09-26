Песня вышла 12 лет назад.

Популярная певица Domiy, известная по хитам "Нагадай", "На порозі" та "Не пройде", презентовала особую работу. Исполнительница дала новую жизнь культовому хиту группы "Бумбокс".

На своем YouTube-канале Domiy презентовала клип на песню "Дитина", которая является обновленной версией песни "Бумбокс". Особенно, что к созданию этого кавера присоединились и сами авторы трека.

"В 2013 году у группы Бумбокс появилась песня "Дитина". Сегодня мы представляем кавер, который создан совместно с музыкантами Бумбокс", - говорится в описании клипа.

Певице удалось добавить собственного стиля и шарма к уже известному хиту, сохранив при этом текст и смысл, который был заложен в него с самого начала. Однако, стоит добавить, что композиция стала более лирической и нежной в исполнении Domiy.

Domiy feat. Бумбокс - Дитина

Клип создала режиссер Наталья Курган, которая известна своим сотрудничеством с Тиной Кароль. В видео снялась как сама Domiy, так и "Бумбокс", однако не в полном составе. Андрей Хлывнюк, который служит в ВСУ, не появился на съемках. На кадрах артисты запечатлели свою работу в студии, что подарило работе определенную интимность.

