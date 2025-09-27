Если создать для орхидеи нужные условия, то она выпустит еще один цветонос.

Многие думают, что после увядания цветков орхидея погибает. Это миф: при правильном уходе он может цвести много лет, а каждое цветение длится 2–3 месяца. Как пишет The Spruce, самые распространенные орхидеи фаленопсис обычно радуют бутонами 1-2 раза в год, в то время как другие виды чаще. Прямо "заставить" растение выпустить новый цветонос нельзя, но создав нужные условия, можно стимулировать повторное цветение.

Как стимулировать орхидею к цветению - советы

Орхидеи нуждаются в ярком рассеянном освещении. Горшок лучше ставить у окна, но не под прямое солнце, которое обжигает листву.

Удобрения помогают восстановить силы и подготовиться к новому цветению. Специальные подкормки для орхидей следует вносить раз в 3–4 недели летом. В другое время года удобрение не нужно: избыток стимулирует только листья и может навредить.

Видео дня

Эти тропические растения также любят повышенную влажность (60–70%). В квартирах им комфортно в ванной или при дополнительном увлажнении воздуха.

По поводу старых цветоносов мнения разнятся: кто-то оставляет их в надежде на боковые побеги, другие срезают, чтобы растение не тратило силы. Во всяком случае, если цветонос пожелтел и подсох – его можно удалять.

Также не забывайте, что цветение обычно происходит зимой или весной после понижения температуры и сокращения дня. Если в доме слишком тепло, следует поставить орхидею поближе к окну или в более прохладную комнату. Главное – не ниже +10 °C.

И наконец, между цветениями растению требуется время для восстановления. Не стоит ожидать постоянных бутонов – терпение и правильный уход дадут результат.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как заставить орхидею цвести второй раз.

Вас также могут заинтересовать новости: