Зеленский: Трампу объяснили, как РФ пытается всех обмануть

Президент США хорошо информирован о настоящей ситуации на поле боя и обсудил с Зеленским конкретные вещи для остановки войны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что американский президент Дональд Трамп хорошо знает то, как Россия пытается всех обмануть. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Путин врет лидерам, которые с ним до сих пор еще разговаривают, когда говорит, что оккупационный контингент достигает каких-то там их целей. Пока они уже далеко не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему сроки, которые им определили, постоянно переносятся", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, несмотря на эти факты, российские захватчики "все равно отвечают только новыми попытками штурмов и новыми ударами по украинским городам, по нашей инфраструктуре".

"Реально больны войной, и возможно ли их вылечить - это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться, - это сила, сильные решения, сильная помощь", - отметил Зеленский.

По его словам, об этом он говорил в Нью-Йорке со многими близкими партнерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп очень хорошо проинформирован о ситуации на фронте, о том, что россияне делают и в чем они пытаются всех обмануть. Мы говорим с Америкой о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну. Рецепты есть. Важно, чтобы было реализовано то, о чем мы договариваемся", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На Ставке Зеленский поручил увеличивать контрактную составляющую в украинской армии.

Изменение позиции Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Зеленский провел встречу с Трампом в Нью-Йорке. После этой встречи президент США впервые выразил убеждение, что Украина способна бороться и вернуть оккупированные Россией территории.

В то же время Зеленский отказался сообщать подробности относительно изменения риторики Трампа.

