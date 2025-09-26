Зеленский: Трампу объяснили, как РФ пытается всех обмануть

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что американский президент Дональд Трамп хорошо знает то, как Россия пытается всех обмануть. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Путин врет лидерам, которые с ним до сих пор еще разговаривают, когда говорит, что оккупационный контингент достигает каких-то там их целей. Пока они уже далеко не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему сроки, которые им определили, постоянно переносятся", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, несмотря на эти факты, российские захватчики "все равно отвечают только новыми попытками штурмов и новыми ударами по украинским городам, по нашей инфраструктуре".

"Реально больны войной, и возможно ли их вылечить - это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться, - это сила, сильные решения, сильная помощь", - отметил Зеленский.

По его словам, об этом он говорил в Нью-Йорке со многими близкими партнерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Трамп очень хорошо проинформирован о ситуации на фронте, о том, что россияне делают и в чем они пытаются всех обмануть. Мы говорим с Америкой о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну. Рецепты есть. Важно, чтобы было реализовано то, о чем мы договариваемся", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На Ставке Зеленский поручил увеличивать контрактную составляющую в украинской армии.

Изменение позиции Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Зеленский провел встречу с Трампом в Нью-Йорке. После этой встречи президент США впервые выразил убеждение, что Украина способна бороться и вернуть оккупированные Россией территории.

В то же время Зеленский отказался сообщать подробности относительно изменения риторики Трампа.

