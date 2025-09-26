Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт, который был и.о. и после увольнения предыдущего руководителя.

Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности председателя правления "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что все члены правления компании-диспетчера энергосистемы Украины получили статус исполняющих обязанности.

"Подробностей относительно мотивов такого решения пока нет", - отмечает издание.

Видео дня

В то же время, как сообщают ExPro и Энергобизнес, напряженные отношения между Зайченко и независимыми членами наблюдательного совета начались почти сразу после его назначения на руководящую должность.

Увольнение Зайченко с должности подтвердил народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Исполнять обязанности председателя правления компании временно будет Алексей Брехт. Он исполнял обязанности главы компании и после увольнения предыдущего руководителя "Укрэнерго" - Владимира Кудрицкого.

Виталий Зайченко избран главой "Укрэнерго" 23 июня 2025 года. Официально он занял эту должность 1 июля. До назначения руководителем он работал главным диспетчером "Укрэнерго".

Украинская энергосистема накануне старта отопительного сезона

Напомним, что "Укрэнерго" снова остается без полноценного руководителя накануне старта отопительного сезона. Предыдущий руководитель компании Владимир Кудрицкий был уволен с должности 2 сентября 2024 года решением наблюдательного совета компании. За несколько дней до этого, 30 августа, на заседании ставки Верховного главнокомандующего Кудрицкому рекомендовали написать заявление об увольнении по собственному желанию, из-за якобы недостаточной защиты энергообъектов, однако он отказался это делать.

В конце лета 2025 года и в начале осени, Россия продолжила энергетический террор Украины. В частности, 27 августа стало известно о массовом ударе врага по украинской энергетической инфраструктуре. В результате атаки, в частности, было повреждено оборудование на одной из подстанций в городе Сумы.

25 сентября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры Чернигова, без электроснабжения остались почти 30 тысяч горожан. 26 сентября также стало известно об атаке россиян на энергетическую инфраструктуру Черниговщины, в городе и области были перебои со светом. В частности, были обесточены все объекты "Черниговводоканала".

Энергетический эксперт Александр Харченко отметил, что ситуация в энергетике накануне старта отопительного сезона значительно лучше, чем в прошлом году. Однако, он обратил внимание, что резерва оборудования для восстановления украинской энергетической инфраструктуры после российских атак хватит на 3-4 месяца, при условии сохранения нынешней интенсивности обстрелов.

Вас также могут заинтересовать новости: