психологический тест на характер

Когда хочется узнать больше о самом себе и окружающих людях, психологический тест может стать очень полезным инструментом. Он поможет активизировать вашу интуицию и получить необходимые выводы.

С помощью простого теста можно узнать, насколько негативно о вас отзываются окружающие. Всегда полезно знать, о чем шепчутся у вас за спиной.

Это не только даст возможность поработать над собой, но и выявит среди друзей людей, которые лицемерят и врут вам в глаза.

Психологический тест по картинкам - результаты

Чтоб пройти визуальный тест и выбрать подходящий вам вариант, сделайте глубокий вдох и подумайте о своих отношениях с другими людьми. Затем посмотрите на змей и выберите ту, которая больше притягивает ваш взгляд.

тест на черты характера

Первая змея

Если вы выбрали изображение этой змеи, то ваша интуиция предупреждает вас об опасности. Рядом много людей, которые очень плохо о вас отзываются. Даже если вы не слышите их негативных слов, ваше подсознание ощущает двойное дно в их поведении и поступках.

Старайтесь держаться подальше от таких людей и не доверяйте им. Это может привести к ужасным последствиям. Также стоит задуматься, что все это время удерживало вас и заставляло находиться в таких фальшивых отношениях.

Вторая змея

Можете выдыхать - большинство людей с восторгом о вас отзываются. В целом вы оставляете благосклонное впечатление. Однако есть и те, которые льстят вам при встрече, но пытаются уничтожить вашу репутацию в глазах других людей.

Вам очень важно распознать тех, кто пытается вам навредить. К тому же они притягивают к вам негативную энергию. Старайтесь вывести таких людей на чистую воду. Если вести разговор, глядя им в глаза, они обязательно себя выдадут.

