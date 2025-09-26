Зеленский просил американского лидера о крылатых ракетах "Томагавк", но тот уклонился от согласия.

Украина несколько раз просила США о передаче крылатых ракет Tomahawk, но Белый дом так и не дал на это согласия. Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом во вторник он просил американского лидера предоставить Украине систему вооружения, само наличие которой в руках ВСУ заставило бы Кремль начать мирные переговоры.

Зеленский не сказал, какое именно оружие просил у Трампа, но неназванный украинский чиновник и другой информированный источник подтвердили Axios, что речь шла о крылатых ракетах "Томагавк".

По данным издания, Украина несколько раз в течение года поднимала вопрос о "Томагавках" перед США, в частности они были в списке оборудования, которое Киев запросил несколько месяцев назад.

"Это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО для нужд Украины", - пишет Axios со ссылкой на источники.

Авторы публикации отмечают, что отказ Трампа предоставить "Томагавки" может объясняться не только страхом эскалации, но достаточно ограниченными запасами самих ракет.

Война в Украине: вопрос оружия

Как писал УНИАН, накануне украинские зенитчики сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-34. Военный эксперт Роман Свитан высказал предположение, что украинская ПВО на фронте стала значительно плотнее в последнее время, следствием чего и стало сбитие самолета.

Также мы рассказывали, что в Европе хотят наладить собственное производство элементов зенитно-ракетного комплекса Patriot, чтобы меньше зависеть в этом вопросе от США.

