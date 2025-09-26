Психологи редко задаются вопросом, ссорятся ли пары вообще; все данные указывают на то, что конфликты присутствуют в большинстве отношений.

Есть пять самых распространенных причин ссор у пар в отношениях. Об этом в своей статье для Forbes написал американский психолог Марк Треверс со ссылкой на опрос YouGov 2022 года.

"Некоторые пары спорят почти постоянно. Другие предпочитают молчать, пока что-то вроде потерянного носка не превращается в референдум... Конфликты в разных формах и масштабах - это естественно. По этой причине психологи редко задаются вопросом, ссорятся ли пары вообще; все данные указывают на то, что конфликты в той или иной форме присутствуют в большинстве отношений. Современные исследователи больше интересуются тем, о чем пары ссорятся и почему эти темы вызывают сильные эмоции", - отметил он.

И далее он перечислил пять самых частых "спусковых крючков" в современных отношениях - от пятого до первого по степени раздражения:

5. Семья. Одна из самых старых и постоянных причин разногласий в романтических парах на протяжении истории. Споры различаются в деталях у каждой пары, но часто прослеживаются общие темы. Для кого-то это родители партнера, для других - разные взгляды на воспитание детей.

4. Домашние обязанности. Неудивительно, что бытовые обязанности часто называют одной из основных причин конфликтов в современных отношениях. Так было десятилетиями и, вероятно, будет еще долго.

3. Стиль общения. Интересно, что споры не ограничиваются конкретной темой. Все дело в том, как партнеры обсуждают вопросы. Различия могут вызывать чувство обиды или недопонимания. В итоге спор часто превращается не в обсуждение проблемы, а в спор о способе подачи жалобы - тон, время, слова.

2. Деньги. Еще одна из самых частых причин конфликтов, независимо от дохода пары. Ссоры о финансах редко касаются буквальных цифр на счетах. Чаще это отражение тревог партнеров о безопасности, свободе и социальном статусе.

1. Тон общения. И наиболее частой причиной ссор является не тема, а тон, с которым партнеры разговаривают. Так как интонация передает эмоции сильнее, чем слова, спор часто сводится к подаче: доброжелательная или резкая интонация превращает жалобу в конструктивное обсуждение или в нападение.

При этом Треверс привел результаты исследования 2022 года в книге Nonverbal Communications in Close Relationships, которые показали, что люди очень чувствительны к невербальным сигналам: язык тела, движения глаз, дистанция между партнерами и, конечно, тон голоса. Сарказм, вздохи, насмешки или крики быстро вызывают реакцию "угрозы".

Напомним, ранее психолог дал три важных совета, как "правильно" ссориться в отношениях.

