Отдых в сентябре обойдется дешевле, чем в августе, но будьте готовы к риску.

Многие люди выбирают так называемый бархатный сезон для поездок на пляжные курорты: меньше толп туристов, ниже цены и жара не такая изнурительная. Однако люди часто забывают, почему же наибольший поток отдыхающих приходится на июль-август, а не на сентябрь-октябрь.

Издание Mirror рассказало историю туриста, который решил отдохнуть на итальянском острове Капри как раз в бархатный сезон и на собственном опыте узнал, почему выбирая это время года для отпуска, вы всегда играете в рулетку.

Остров Капри расположен недалеко от итальянского побережья в районе Неаполя. Его потрясающие виды и уютные лимонные плантации создают идеальную атмосферу для отдыха.

Однако в этом году для "умных" туристов, выбравших бархатный сезон для отдыха на Капри, природа подготовила неприятный сюрприз. Район Неаполя, как и большую часть Италии, накрыли сильные штормы и мощные ливни. Вместо прогулок в тени лимонных деревьев и отдыха на солнечных пляжах туристов ожидали затопленные дороги, аварийные отключения электроэнергии и отмена паромных рейсов.

Путешественник по имени Карим, прибывший на Капри, снял для своего TikTok драматические кадры буйства стихии на острове.

"Они сказали мне, езжай на Капри в конце лета, это прекрасно", - подписал он свой ролик.

Как отмечает Mirror, надеясь избежать высоких цен и выбирая бархатный сезон, вы всегда должны осознавать этот риск с ухудшением погоды.

