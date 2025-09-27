Вместе с похолоданием ожидаются и осадки.

В Киеве в ближайшие дни ожидается осенняя погода с дождями и похолоданием. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

27 веренся осадков в столице не ожидается. В дальнейшем давление будет падать и уже 28 сентября атмосферный фронт омрачит небо, а днем обусловит местами небольшой дождь.

В течение 29-30 сентября осенних облаков и дождей станет больше. Ночи станут теплее, однако дневная температура несколько снизится.

"Первые октябрьские сутки осадков не ждем, за счет прояснений снова ночью вероятны заморозки на поверхности почвы, максимальную температуру днем ожидаем +8°...13°", - говорится в прогнозе.

В столице в этом году приход метеорологической осени задержался. Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сезон сменился только 24 сентября, что примерно на неделю позже средних многолетних показателей.

Специалисты объясняют: метеорологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже +15 °С. Для сравнения, самый ранний ее приход зафиксировали в 1993 году - 25 августа, а самый длинный "отсроченный старт" был в 2020-м, когда осень наступила аж 15 октября.

Также в обсерватории уточнили, что нынешнее метеорологическое лето длилось с 21 мая по 23 сентября - всего 126 дней. Рекордно длинное лето зафиксировали в 2012 году (166 дней), а самое короткое - в 1990-м, когда оно длилось всего 88 дней.

