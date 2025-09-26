Певица призналась, что на фоне этого она чувствует сильную вину.

Известная украинская певица Оля Цибульская рассказала о трудностях, с которыми она в последнее время сталкивается в общении с сыном. В частности она призналась, за что на нее обижается ее ребенок.

В комментарии шоу "Тур звездами" артистка поделилась, что вынуждена жертвовать общением с сыном в пользу своей работы. По ее словам, сейчас они меньше времени проводят вместе, потому что она постоянно занята новыми проектами. Мальчик даже высказал претензии за это маме.

"Ну, сейчас, пока я в туре, я плохая мать. Потому что я больше на репетициях, сегодня на Одесском кинофестивале - и мне не хватает времени. И Нестор вчера жаловался, говорит: "Я просыпаюсь, ты уже уходишь, я тебя догоняю. Я ложусь спать, ты только или приходишь, или я ложусь с бабушкой и ты только тогда возвращаешься", - откровенно рассказала Цибульская.

В то же время Оля отметила, что очень себя винит в этом. Сейчас, когда у нее продолжается активный рабочий период, она иногда берет сына с собой на работу или в тур, однако, не всегда есть такая возможность. Певица добавила, что из-за этого стресса у нее началось определенное пищевое расстройство и она снова поправилась.

"Я ее (вину - УНИАН) заедаю и у меня лишние килограммы никуда не деваются", - призналась артистка.

Недавно Оля Цибульская впервые за долгое время показала своего мужа.

