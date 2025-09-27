Крупные хищники могут перерабатывать опасные соединения.

Атлантический голубой тунец способен переводить накопленную в организме ртуть в безопасные формы. Об этом пишет earth.com.

Ученые из нескольких организаций и Норвежского института морских исследований (IMR) под руководством Алена Мансо провели исследование содержания ртути в рыбе, выбрав для тестирования голубого атлантического тунца.

В их исследовании объясняется, что в океане существует опасная форма ртути, которую производят некоторые бактерии. Она накапливается в мелких рыбах в виде органического соединения - метилртути, которая связывается с белками. Крупные рыбы, которые на них охотятся, также накапливают эту ртуть. Этот процесс ученые называют биомагнификацией. Он объясняет, почему в организме крупных старых рыб может быть больше ртути, чем в малых.

Видео дня

В частности, различаются по содержанию ртути виды тунцов. Меньшие по размеру тунцы, которые находятся ниже в пищевой цепи, накапливают ее меньше. А большие голубые тунцы - больше. Однако при этом организм голубых тунцов может перерабатывать ртуть в безопасные формы.

Это и выявило исследование Алена Марсо и его коллег. Они с помощью специализированного оборудования отследили химические формы ртути в тканях атлантического голубого тунца. Они обнаружили значительную долю ртути в мышцах, которые люди используют в пищу во время промышленного вылова этой рыбы. Однако, в селезенке тунца эта ртуть с помощью селена уже превращалась в минералоподобное вещество - селенид ртути. И таким образом в мышцах количество ртути уменьшается.

Это удивило ученых, ведь большинство морских животных и млекопитающих разлагают метилртуть в печени. Однако тунец, похоже, проводит детоксикацию своего организма другим образом. Главный вывод исследования, пояснил Марсо, заключается в том, что в рыбах существуют различные виды ртути. А при оценках следует измерять именно метилртуть, и это сделает тестирование продуктов более точным.

"Обычно считается, что вся ртуть в рыбе метилирована, наши результаты показывают, что это не всегда так", - сказал он.

Ученые подчеркивают, что их данные не утверждают, что голубой тунец имеет низкое содержание ртути. Они лишь доказывают, что доля ртути в его организме связана в формах, менее доступных для усвоения человеком.

Интересно, что и в организме крупных хищников, таких как голубые марлины, также находят немного метилртути. Это означает, что они еще искуснее нейтрализуют ртуть благодаря селену.

Голубой тунец - что это за рыба

Как писал УНИАН, голубой тунец - действительно поражает своими размерами и скоростью. Это одна из самых быстрых рыб, и он может разогнаться до 70 километров в час. Рыба быстро растет, и в 20 лет может весить до 400 килограммов. А самого большого по размерам тунца поймали вблизи Канады в 1979 году. Он весил 679 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: