Антонина Паперная продолжает сниматься в российских сериалах.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская впервые за долгое время высказалась о своей старшей дочери, также известной актрисе Антонине Паперной, которая до сих пор проживает в России. Заявление Сумской прозвучало довольно резко.

Ведущая проекта "Тур звездами" Наталья Тур во время Одесского кинофестиваля спросила актрису, как часто она общается со старшей дочерью сейчас. В частности она поинтересовалась, удалось ли поздравить Антонину с днем рождения, который был недавно.

Ольга в свою очередь отказалась давать конкретный ответ. Актриса лишь отметила то, что тема детей для нее является сакральной.

"А тут я желаю вам невероятного вдохновения, потому что дети это святое", - заявила она.

Антонина Паперная - что известно

35-летняя дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного, Антонина пошла по стопам родителей и также освоила актерское мастерство. Она вышла замуж за популярного российского актера Владимира Яглыча, от которого родила двоих детей: дочь Еву и сына Данила.

С начала полномасштабного вторжения Паперная не выражала четко свою гражданскую позицию и стала редко появляться в медиапространстве. Известно, что она остается проживать с семьей в Москве, а также сниматься в российских фильмах и сериалах.

Недавно второй муж Ольги Сумской Виталий Борисюк дал собственное объяснение того, почему Антонина Паперная осталась в России во время войны.

