Уже в воскресенье он начнет влиять на погоду в ряде областей.

Еще сегодня, 27 сентября, в Украине будет сухо, а уже в конце недели атмосферный фронт начнет забрасывать к нам дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 27 сентября в течение дня температура воздуха составит +12...+17 градусов, а на юге немного теплее, +15...+19 градусов.

Уже в воскресенье, 28-го сентября, в северной части Украины, в западных областях, в Черкасской и Винницкой областях пройдут дожди из-за северо-восточного атмосферного фронта. Однако на остальной территории все еще удержится сухая погода.

Температура воздуха в воскресенье составит на севере и в центре +10...+14 градусов, на западе +13...+17, на востоке и юге +14...+19 градусов.

В Киеве сегодня ожидается сухая и прохладная погода - температура максимально повысится до +14...+16 градусов.

"А вот в воскресенье в столицу прибежит без приглашения с северо-востока атмосферный фронт и поэтому в столице станет облачно, сыро, появятся дожди, еще и похолодает, днем в воскресенье только +10...+12 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Напомним, в столице 24 сентября наступила метеорологическая осень. Это на неделю позже климатической нормы.

