Речь идет о партии "Сердце Молдовы", которая входит в так называемый Патриотический блок.

В пятницу, 26 сентября, за два дня до парламентских выборов в стране Центральная избирательная комиссия Молдовы сняла с гонки партию "Сердце Молдовы", которая является одной из пророссийских сил, входящих в так называемый Патриотический блок, сообщает NewsMaker.md.

Издание указывает, что причиной стало расследование дела с подкупом избирателей, а также незаконное финансирование политической силы. Молдавская ЦИК исключила кандидатов от этой партии из Патриотического блока. В свою очередь, они заявили, что считают это решение "незаконным и политически мотивированным".

Также отмечается, что у Политического блока есть 24 часа, чтобы обновить перечень выдвиженцев с учетом решения комиссии и с сохранением гендерного баланса.

Примечательно, что ЦИК Молдовы принимал решение в отношении партии "Сердце Молдовы" на фоне протеста, который организовал Политический блок.

Издание добавило, что в начале весны текущего года у представителей партии "Сердце Молдовы" проводились обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании средств.

Руководитель пророссийской политсилы, бывшая руководительница Гагаузской автономии, Ирина Влах заявила, что данное внедрение якобы является сфабрикованным по заказу правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS). Взамен, ее представители ответили, что "все обязаны соблюдать закон", а "государственные учреждения должны выполнять свою работу независимо и честно".

Указывается, что Министерство юстиции Молдовы на запрос ЦИК обратилось в суд с требованием ограничить деятельность "Сердца Молдовы" в связи с расследованием. Накануне, 25 сентября, Апелляционная палата Кишинева одобрила запрос ведомства.

В пятницу, 26 сентября, кандидат в депутаты от Патриотического блока Влад Бартынча обратился в Конституционный суд с целью обжалования поправки в закон "О политических партиях", которые позволяют ограничивать деятельность политсил.

Ситуация в Молдове и угрозы для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия могла бы взять под свой контроль Молдову и для этого стране-агрессору не надо перебрасывать дополнительные силы и средства. Коваленко предположил, что захват Молдовы может произойти в гибридном формате вроде протестов местного населения, которую силовыми методами будут усиливать представители Приднестровья и Гагаузии.

Также мы писали, что бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий поделился, что у России пока нет никакой возможности перебросить свои войска в Молдову. Он считает, что, во-первых, этого не позволит сама Молдова. Во-вторых, отметил Дикий, россиянам надо еще туда как-то добраться. Он добавил, что стране-агрессору надо лететь или через воздушное пространство Румынии, или через воздушное пространство Украины. Он добавил, что на данный момент, это исключено.

