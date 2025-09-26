Reuters объяснило, почему Трампа нервируют успешные украинские удары по российским НПЗ

Комбинация физического и экономического давления делает Россию уязвимой, но Кремль пытается затянуть США в ловушку предвыборных обещаний Трампа.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре нанесли серьезный удар по важному экспортному товару РФ именно тогда, когда западные санкции должны усилиться. Однако эти атаки не должны быть слишком успешными, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа. Об этом написал колумнист Reuters Рон Буссо.

Из-за ударов по российским НПЗ, в РФ ввели частичный запрет на экспорт дизельного топлива до конца года и продлили действующий запрет на экспорт бензина. Это привело к резкому росту мировых цен на дизтопливо. Такая сильная реакция рынка частично связана с тем, что мировые запасы дизельного топлива уже достаточно ограничены.

Но Кремль может еще больше ужесточить ограничения. Автор статьи пишет, что в РФ все взвесили, когда принимали решение об остановке экспорта дизтоплива, ведь они получали с этого многомиллиардные прибыли, которые достигали 5,3 миллиарда долларов в месяц.

Автор отметил, что санкции Европы и Соединенных Штатов были деликатными, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта энергоносителей, избегая глобального ценового шока. Именно поэтому, считает он, хотя западные государства согласились в значительной степени запретить импорт российской нефти, они не пытались полностью ограничить поток российской сырой нефти. Зато ввели ограничения цен на российскую сырую и переработанную нефть.

"Эта стратегия предотвратила глобальный шок поставок, но финансовое влияние на Москву также было ограниченным. Это связано со значительным расширением "теневого флота" - танкеров, которые торговые партнеры Москвы используют для обхода западных ограничений", - пояснил автор.

По данным CREA, 64% экспорта российской сырой нефти в августе было отгружено танкерами теневого флота, что на 11% больше, чем в предыдущем месяце.

Это был не единственный обходной путь. Как пишет издание, лазейка в пакете санкций ЕС позволила Индии и Турции импортировать недорогие российские энергоносители, а затем продавать их Европе в виде продуктов переработки.

В июле ЕС обвалил цену на экспортную нефть из Москвы до 47,60 долларов за баррель с первоначальных 60 долларов. Экспорт российского дизельного топлива остался на уровне 100 долларов. Но эти меры не побудили Россию ответить частичным запретом на экспорт дизельного топлива:

"Она сделала это только после того, как украинские дроны начали атаковать ее нефтеперерабатывающие заводы, что свидетельствует о том, что именно сочетание экономических и военных атак на ее энергетическую промышленность задевает Кремль за живое".

В то же время очевидная эффективность этой стратегии может в конце концов стать проблемой для западных экономик. Это потому, что она может нарушить деликатный баланс между наказанием Москвы и избежанием резкого роста цен на энергоносители.

Как пишет Reuters, именно это особенно касается Трампа, поскольку он сделал снижение внутренних цен на энергоносители ключевым предвыборным обещанием.

"Это может помочь объяснить двусмысленность Трампа в отношении Москвы. С одной стороны он согласился на атаки на энергетическую инфраструктуру России. Но он также, похоже, не желает усиливать санкции против российской нефтяной промышленности, несмотря на многочисленные угрозы. Вместо этого он говорит, что первым шагом должно быть полное прекращение Европой закупок российской нефти и газа. Это колебание, безусловно, может быть связано с опасениями относительно роста цен на газ и инфляционного давления", - пишет автор статьи Рон Буссо.

Он делает вывод, что стратегия Украины, направленная на энергетическую инфраструктуру, может успешно подорвать финансы Кремля. Но из-за этого же Украина может потерять остатки поддержки Трампа, если Россия начнет вводить ответные меры и они приведут к устойчивому росту цен на нефть.

Удары по НПЗ - последние новости

Напомним, что в последние недели Украина запускает волны беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и экспортные терминалы. Это сильно ударило по разветвленной нефтегазовой промышленности России, которая составляет четверть ВВП страны.

Сегодня, 26 сентября, от Генштаба стало известно о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после ночной атаки Украины. НПЗ находится в Краснодарском крае и в основном производит бензины, дизель и авиакеросин. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн/год.

24 сентября, сообщили в Генштабе, ВСУ нанесли удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане. Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России.

