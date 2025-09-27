27 сентября - очень насыщенный день для Украины со многими праздниками.

Дата 27 сентября очень важна для нашей страны. Праздник сегодня в Украине посвящается одной важной профессии и трем городам. А по народным верованиям принято есть мёд. Мы назвали важнейшие традиции и запреты дня, а также перечислили его знаменитых именинников.

Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие, которые придерживаются нового стиля, вспоминают преподобного Нестора Летописца и мученика Каллистрата Воина, которому читают молитвы за военных. Если вам интересно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то почтите святителя Иоанна Златоуста и Богородичную икону "Леснинскую".

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 27 сентября проводится Всемирный день туризма, пропагандирующий путешествия как познавательное хобби и важное явление для мировой экономики.

Есть еще некоторые интересные международные праздники сегодня - День астрономии, День кружева, День кроликов, День без мяса, День грибов.

В эту дату родились известные на всей планете люди - банкир Козимо Медичи, польский король Стефан Баторий, французский король Людовик XIII Справедливый, писательница Грация Деледда, писатель Ирвин Уэлш, футболист Франческо Тотти и певица Аврил Лавин.

Какой сегодня праздник в Украине

В официальном праздничном календаре в эту дату тоже проводится День туризма, который отмечают работники украинской туристической сферы и просто любители путешествий. Наша страна имеет много удивительных природных мест и архитектурных достопримечательностей. Ранее мы писали, куда поехать на выходные в Украине осенью.

Ещё один праздник сегодня - День воспитателя, с которым стоит поздравить всех работников детский садов. Эти педагоги организовывают досуг малышей, обеспечивают их социализацию и готовят детей к школе.

В последнюю субботу сентября три населенных пункта отмечают День города - древний и красивый Хмельницкий, мужественный прифронтовой Краматорск и многонациональный Ужгород.

Какой праздник 27 сентября народный

Приметы, которые предсказывают погоду в ближайшее время, о сегодняшней дате говорят следующее:

южный ветер сулит потепление;

если пошел дождь, то октябрь ожидается дождливым;

прогремел гром - у непогоде;

если вороны и грачи сбиваются в большие стаи, то тепла больше не будет.

Наши предки в этот день заканчивали сбор урожая и посев озимых овощей. На мельницах молотили собранное зерно, после чего из муки пекли хлеб и пряники.

Очень удачным сегодня праздник считается для сбора меда, работы на пасеке, продажи продуктов пчеловодства. Чтобы не болеть осенью, стоит съесть ложку мёда.

Что нельзя делать сегодня

Эта дата не подходит для долгих поездок, финансовых дел и походов в дикие места. Под запретом ссоры, ложь, обсуждение сплетен. Поскольку в народе 27 сентября - праздник пчеловодов, запрещено обижать пчел.

