Известно, что перед своей речью премьер-министр Израиля приказал армии страны установить громкоговорители вокруг сектора Газа.

Большинство чиновников и дипломатов в зале Генеральной Ассамблеи ООН покинули помещение, когда премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вышел на сцену для выступления в пятницу. Об этом пишет Axios.

Во время своей речи политик заявил, что Израиль "завершит дело" в Газе и сделает это как можно скорее.

"Перед речью он приказал израильской армии установить громкоговорители вокруг сектора Газа, чтобы транслировать его слова палестинцам в Газе. Он также заявил, что израильская разведка перехватила телефоны жителей Газы, чтобы транслировать речь в прямом эфире", - отметили в издании.

Также Нетаньяху призвал лидеров ХАМАС сдаться, сложить оружие и освободить заложников.

"Почти все представители арабских и мусульманских стран, а также представители нескольких африканских и европейских стран, как представляется, покинули зал", - подчеркнули в Axios.

Известно, что администрация президента США Дональда Трампа отказала палестинскому президенту Махмуду Аббасу выдать визу для выступления в ООН, однако Генеральная Ассамблея подавляющим большинством голосов позволила ему выступить онлайн.

В своей речи он сказал, что палестинцы никогда не покинут Газу, несмотря на все страдания, которые они испытали.

Ситуация на Ближнем Востоке - что известно

Как писал УНИАН, Канада, Австралия и Великобритания признали государство Палестина. Как написало BBC, признание государства Палестина - это серьезное изменение во внешней политике Великобритании, поскольку в последние годы страна заявляла, что признание должно происходить в рамках мирного процесса и в нужный момент.

Впоследствии французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна официально признает государство Палестина. Он считает, что пришло время для того, чтобы ХАМАС освободил 48 заложников, которых удерживает.

"Пришло время, потому что везде царит чрезвычайная ситуация. Настало время мира, потому что остались считанные мгновения, чтобы его удержать. Ничто, ничто уже не оправдывает продолжение войны в Газе. Все предписывает положить ей конец", - подчеркнул Макрон.

В то же время Министерство иностранных дел Израиля выступило с жестким заявлением по поводу признания государства Палестина. Там "категорически отвергают" признание Палестины и что этот шаг не способствует миру.

"Израиль не примет ни одного оторванного от реальности и вымышленного текста, который пытается заставить его согласиться на неприемлемые границы", - добавили в министерстве.

