Трамп, поклонник монаршей семьи, был в восторге от гостеприимства, оказанного ему королем Чарльзом III.

Король Великобритании Чарльз III сыграл решающую роль в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что Украина может выиграть войну против РФ.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, личные переговоры с королем во время недавнего визита Трампа в Великобританию, были "очень важными".

Дипломатические источники предполагают, что неслучайно решение Трампа изменилось так скоро после его разговоров с королем. Считается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом США во время его визита.

Король принимал чету Трампов в Виндзорском замке, провел с ними обед и ужин, а также сопровождал их в течение целого дня мероприятий. В своей речи на государственном банкете он один раз упомянул Украину. Обращаясь к президенту, он сказал:

"Наши страны поддерживают самые тесные отношения в сфере обороны, безопасности и разведки, которые когда-либо были известны. В двух мировых войнах мы вместе сражались, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир".

"Трамп, англофил и поклонник королевской семьи, был в восторге от гостеприимства, оказанного ему королем, назвав Чарльза III "очень, очень особенным человеком" в своей речи за ужином", - написало издание.

Кроме того, издание отметило, что по словам дипломатических источников, госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских коллег, что изменение риторики Трампа в отношении Украины следует рассматривать "максимально позитивно".

Трамп и война в Украине

25 сентября издание Politico писало, что на смену позиции Трампа по Украине повлияла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Издание отметило, что резкая смена тона Трампа в отношении РФ, которую он назвал "бумажным тигром", которому трудно сравниться с "великим духом" украинцев, произошла именно после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен.

