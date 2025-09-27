Юристы Евросоюза изучают способ обойти необходимость единогласного решения для перевода 140 млрд евро Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан препятствует плану Евросоюза по изъятию 140 млрд евро из замороженных российских активов и передачи этой суммы в кредит Украине.

Однако Европейская комиссия нашла юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений, пишет Politico. Издание объяснило, что такая радикальная мера, как план Брюсселя по изъятию российских резервов, требует единогласного решения 27 стран-членов, что фактически означает право вето для Орбана, который близок к российскому диктатору Владимиру Путину.

Поэтому, как отметило издание, юристы ЕС разработали схему, которая обеспечит принятие решения о предлагаемом "репарационном кредите" для Украины квалифицированным большинством.

Четыре источника, осведомленных о планах, сообщили изданию, что Еврокомиссия будет основывать свои действия на ряде выводов Евросовета, с которыми все лидеры ЕС, включая Орбана, согласились еще 19 декабря 2024 года.

В этом заявлении говорится: "Активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, причиненный этой войной".

Издание отметило, что в то время это заявление трактовалось как означающее, что активы должны оставаться замороженными в банке Euroclear, и не быть доступными для РФ, в то время как проценты могут быть использованы на военные потребности.

Новый аргумент Комиссии заключается в том, что это заявление обеспечивает достаточное прикрытие для изменения правил с единогласного решения на квалифицированное большинство. Для этого необходимо согласие всех или большинства стран.

Однако, издание отметило, что достичь более широкого соглашения будет непросто. В потенциальном списке есть и другие дружественные РФ страны, например, Словакия.

"Есть еще и проблема с Бельгией. Бельгийское правительство уже выступило против, опасаясь, что изъятие средств может подвергнуть Бельгию и Euroclear, финансовую организацию, в которой хранятся замороженные государственные активы России, судебному преследованию со стороны Москвы", - написало издание.

Тем не менее, бельгийские власти признали, что готовы обсудить этот вопрос, и Бельгия в целом поддерживает меры против Путина, в отличие от Венгрии и Словакии.

Лидеры ЕС встретятся на следующей неделе в Копенгагене, где запланированы обсуждения по поводу кредита.

"Цель [в Копенгагене] - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана", - сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

Германия, Испания, Польша и страны Балтии являются ключевыми сторонниками плана Еврокомиссии. Однако Франция и Италия с осторожностью относятся к инновационным идеям использования замороженных государственных активов.

Замороженные российские активы

Большая часть российских государственных активов была заморожена с тех пор, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Евросоюз уже рассматривал идею использования замороженных активов, но предыдущие попытки использовать санкционированные средства столкнулись с сильным политическим сопротивлением.

